“SORELLE” IL NUOVO SPETTACOLO DI MAX MAZZOTTA AL PALACULTURA DI RENDE, OGGI

Condividi

Visualizzazioni 140

In prima assoluta Sorelle il nuovo spettacolo della compagnia Libero Teatro il 7 febbraio alle ore 21 al Palacultura di Rende. Lo spettacolo diretto dal regista cosentino Max Mazzotta è una rivisitazione in chiave contemporanea di uno testi classici più importanti e conosciuti del teatro, le “Tre Sorelle” di Anton Cechov. In scena un braciere, chiamato “a’ vrascera”, che usavano i nostri nonni per scaldarsi d’inverno e dove grandi e piccoli si riunivano per raccontare storie o filosofeggiare della vita, un mondo di comunione e di speranze sognando un futuro migliore. Attorno a questa “vrascera” agiscono, dunque, le tre sorelle: Olga la più grande, Masa e Irina la più piccola, interpretate rispettivamente dalle tre attrici Camilla Sorrentino, Noemi Guido e Claudia Rizzuti. Intrappolate dentro il loro destino si scambiano ricordi, emozioni e sogni in una spassosa girandola di personaggi, evocati dai loro stessi racconti in una sorta di gioco teatrale che le vede impegnate ad interpretarli, ridicolizzarli e ad ammonirli. Questo gioco teatrale ci fa capire sia la qualità del rapporto tra le sorelle, la così detta “sorellanza”, sia il disagio verso il mondo esterno che non si vede mai, ma che scorre sempre presente in un “altrove” oscuro e misterioso. Uno spettacolo coraggioso, divertente e riflessivo che non tradisce mai l’autore e che ci accompagna alla scoperta dei suoi personaggi, portando alla luce quei profondi significati sulla vita tanto cari al drammaturgo russo.



In programma anche nuove date per Romeo e Giulietta Song un racconto per musica e voci. Lo spettacolo omaggio al genere del cantautorato, dopo il debutto in anteprima lo scorso 9 novembre al Piccolo Teatro Popolare di Tarsia in occasione della rassegna teatrale “Tarsia Teatro” organizzata dalla compagnia Luci nelle Grotte, andrà in scena il 21 febbraio alle ore 21 sempre al Palacultura di Rende e il 29 marzo in doppia replica alle ore 18 e alle ore 21 nella Sala Michele Rotundo di Sasso di Castalda (Potenza) per la rassegna “Oltre Finisterre – Teatro ai confini del mondo”. In scena i due attori e musicisti Antonio Belmonte e Claudia Rizzuti raccontano come moderni Aedi o cantastorie popolari la storia shakespeariana di Romeo e Giulietta interpretando emozioni, ricordi e azioni dei protagonisti e degli altri personaggi attraverso la musica che ne accompagna e scandisce i momenti dall’inizio alla fine. I famosi monologhi del drammaturgo inglese prendono vita nei testi delle canzoni scritte appositamente per la messa in scena e acquistano ancora più forza e vivacità.