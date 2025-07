“SonOra”, visita musicale al tramonto nella Valle dei Templi. Dal 17 luglio ogni giovedi

Condividi

Scoprire al tramonto i templi greci, quando la luce li tinge di rosa; camminare tra le rovine, entrare nelle catacombe paleocristiane … ascoltando musica in cuffia. È una nuova esperienza sensoriale, immersiva, unica quella che CoopCulture propone dal prossimo giovedì (17 luglio) alle 18.45 , con cadenza settimanale (ad agosto sarà alle 18.15). È un format nuovo che fa parte di un unico progetto srotolato nei siti dell’intera penisola, in Sicilia anche a Segesta e Selinunte: in“SonOra, suggestioni dal passato e musica”, la bellezza dei luoghi si fonde con brani parte di una colonna sonora appositamente studiata da Giovanni Bietti, musicologo, pianista e compositore, considerato tra i migliori divulgatori italiani di cultura musicale.

La nuova visita unisce archeologia, musica e natura: ai visitatori verranno fornite delle cuffie per ascoltare i pezzi scelti da Bietti pensando ai siti, ma in maniera trasversale, attraversando secoli, stili, compositori: quindi l’eleganza di Debussy accanto alla dolcezza di Ravel, l’impegno di Bellini sottolinea la potenza di Sting: dal classicismo al romanticismo notturno, dalle suggestioni crepuscolari alle passioni ottocentesche, fino alle sonorità del Novecento. Ma è solo l’inizio, l’obiettivo è quello di creare un dialogo unico e coinvolgente calibrato e in dialogo con i diversi siti. “Ho cercato di proporre un percorso cronologico che va da fine Settecento a metà Novecento e che esplora diversi Paesi e tradizioni culturali – ha spiegato Giovanni Bietti – Tutti i brani si muovono sul filo di una meditazione contemplativa, categoria

estetica che ricorre spesso nelle rese artistiche del tramonto e della notte soprattutto a partire dal primo Ottocento”. Gli archeologi di CoopCulture condurranno i partecipanti tra le rovine dei templi dorici e nelle catacombe paleocristiane ricavate dentro cisterne greche: si ascolterà la storia dei siti, le valenze economiche e culturali, e poi ci si lascerà cullare dalla musica, centrando in connessione con i luoghi.