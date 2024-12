“Sono un carabiniere…”: collaudata truffa a Campobello di Licata

Condividi

Altra truffa agli anziani o, nel caso odierno, non ancora anziani. Bersaglio è stata una donna di 58 anni a Campobello di Licata. Ha ricevuto una telefonata: “Sono un carabiniere, suo figlio è stato arrestato perché ha provocato un grave incidente stradale. Bisogna pagare una cauzione per la scarcerazione”. Poi alla porta di casa si è presentato un sedicente avvocato e lei gli ha consegnato denaro e oggetti preziosi per circa 5.000 euro. Poi ha contattato il figlio e ha compreso di essere stata ingannata e derubata. Troppo tardi. Indagini sono in corso.