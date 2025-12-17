Somministrazione di alcol a minori, locale sospeso in via Atenea: sei giorni di chiusura

Condividi

Visualizzazioni 191

Il Questore della Provincia di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha disposto la sospensione per sei giorni dell’attività di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande situato nella centrale via Atenea, applicando l’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il provvedimento, eseguito dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Agrigento, è scaturito a seguito di plurime segnalazioni e controlli amministrativi effettuati nel tempo. In particolare, è stato accertato che in due diverse occasioni il locale aveva somministrato bevande alcoliche a tre giovani minori di 18 anni, di cui due sedicenni. Per quest’ultima violazione il titolare è stato segnalato due volte all’Autorità giudiziaria, mentre per l’altra infrazione è stata applicata una sanzione amministrativa.

La sospensione dell’attività è stata adottata quale misura di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla salvaguardia dei minori, la cui incolumità viene messa a rischio dalla somministrazione di alcolici. Il potere esercitato dal Questore rientra nelle prerogative dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza, che può sospendere o revocare la licenza di un esercizio pubblico quando questo costituisca un pericolo per la collettività.

Nel contesto dei controlli straordinari disposti in occasione della movida agrigentina, nella serata di sabato 13 dicembre, personale della Questura, insieme alla Polizia Municipale e all’ASP di Agrigento, ha effettuato verifiche su diversi esercizi pubblici del centro storico, riscontrando numerose irregolarità amministrative e penali.

In particolare, in un pub di via Atenea sono state contestate al titolare diverse violazioni: mancato pagamento dei diritti SIAE per diffusione musicale non autorizzata, con sanzione fino a 2.065 euro; deferimento all’Autorità giudiziaria per omessa manutenzione dei presidi antincendio; sanzione amministrativa di 1.032 euro per inosservanza dei requisiti di accessibilità dei locali; ulteriore sanzione di 1.032 euro per assenza dei requisiti e della necessaria autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande.

Durante lo stesso controllo è stata inoltre rinvenuta merce alimentare non tracciata e non commercializzabile: per tale irregolarità è stata irrogata una sanzione amministrativa di 5.000 euro, con sequestro dei prodotti e chiusura immediata dell’attività, mediante apposizione dei sigilli.

Le operazioni rientrano in un più ampio piano di vigilanza volto a garantire la legalità, la sicurezza e il rispetto delle regole nel cuore della città, soprattutto nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani.