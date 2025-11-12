Soldi sequestrati a Cuffaro: “Nessuna pertinenza con le contestazioni di reato”

Gli avvocati Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano, difensori di Totò Cuffaro, in relazione alle notizie di stampa riguardanti il sequestro di somme di denaro allo stesso Cuffaro precisano: “Fatta eccezione per l’importo di circa 30mila euro relativo alla vendita di prodotti agricoli regolarmente fatturati, la parte restante attiene a banconote oltremodo datate, usurate e inutilizzabili. Si tratta di somme che non hanno alcuna pertinenza con i fatti oggetto di contestazione di reato”.
Notizie correlate
-
Un grottese ha accoltellato un anziano in provincia di Padova: arrestatoCondividi Visualizzazioni 96 I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni originario di Grotte, in...
-
“Siciliacque pilota il fallimento dell’Aica? Bisogna intervenire”Condividi Visualizzazioni 130 Il Cartello sociale di Agrigento sospetta che dietro le pretese di Siciliacque vi...
-
Il dottor Antonio Garufo è il nuovo direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche dell’ASP di AgrigentoCondividi Visualizzazioni 504 Nominato il neodirettore del Dipartimento di Scienze Radiologiche dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento....