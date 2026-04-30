Soldi per sesso con una disabile: a processo un uomo di 58 anni

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Un uomo di 58 anni di Agrigento era inizialmente accusato di atti sessuali con una minorenne con aggravante della disabilità.

La prima impostazione dell’inchiesta era basata sulle dichiarazioni della ragazza (14 anni, con disabilità cognitiva), che aveva parlato di presunti abusi da parte dell’uomo, amico di famiglia.

In primo grado il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 4 anni, 8 mesi e 10 giorni.

Il giudice per l’udienza preliminare di Agrigento ha ritenuto che gli elementi raccolti descrivessero un quadro diverso da quello inizialmente contestato. In particolare, sono emersi messaggi e conversazioni che avrebbero fatto ipotizzare un rapporto non basato su violenza diretta, ma su prestazioni sessuali in cambio di denaro o regalie.

L’accusa è stata riqualificata in prostituzione minorile. Il procedimento è stato trasferito a Palermo per competenza. L’imputato ha chiesto il giudizio abbreviato. L’interrogatorio dell’imputato a settembre, requisitoria del pubblico ministero e arringhe difensive a ottobre.

In pratica, la vicenda è in fase di rivalutazione giudiziaria, perché la qualificazione dei fatti è cambiata in modo significativo rispetto all’accusa iniziale.