Soldi per la droga e violenze in casa: giovane denunciato ad Agrigento

Avrebbe insistito più volte con la madre per ottenere denaro da spendere in sostanze stupefacenti e, davanti al diniego della donna, avrebbe perso il controllo, arrivando a minacciarla di morte e ad aggredirla fisicamente. Protagonista della vicenda un ventenne agrigentino, disoccupato, finito nei guai con l’accusa di rapina e maltrattamenti contro familiari.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane si sarebbe reso responsabile anche di un ulteriore episodio: avrebbe preso una televisione appartenente a un parente per poi rivenderla a un uomo di 45 anni, di nazionalità senegalese.

L’intervento degli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento si è rivelato decisivo. I poliziotti hanno individuato e identificato il ragazzo, procedendo alla denuncia. L’apparecchio televisivo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

