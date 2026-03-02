Soldi per la droga e violenze in casa: giovane denunciato ad Agrigento

Condividi

Avrebbe insistito più volte con la madre per ottenere denaro da spendere in sostanze stupefacenti e, davanti al diniego della donna, avrebbe perso il controllo, arrivando a minacciarla di morte e ad aggredirla fisicamente. Protagonista della vicenda un ventenne agrigentino, disoccupato, finito nei guai con l’accusa di rapina e maltrattamenti contro familiari.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane si sarebbe reso responsabile anche di un ulteriore episodio: avrebbe preso una televisione appartenente a un parente per poi rivenderla a un uomo di 45 anni, di nazionalità senegalese.

L’intervento degli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento si è rivelato decisivo. I poliziotti hanno individuato e identificato il ragazzo, procedendo alla denuncia. L’apparecchio televisivo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.