Sofia 2025: un team, una visione, nuovi obiettivi

Cinque giorni intensi, fuori dai confini ma sempre dentro i valori di EgoGreen.

Il team building di Sofia è stato molto più di un viaggio: è stato un momento di condivisione, crescita e visione.

Abbiamo vissuto momenti gioiosi e allegri, rafforzando lo spirito di squadra, ma anche sessioni di lavoro di gruppo, confronto e analisi. Un’occasione preziosa per presentare i risultati raggiunti nel 2025, fare il punto sul percorso fatto insieme e costruire, passo dopo passo, la programmazione degli obiettivi per il 2026.

Tornare con idee più chiare, motivazione rinnovata e un team ancora più unito è il risultato più importante.

Perché dietro ogni traguardo raggiunto ci sono sempre le persone.