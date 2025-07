“Soffiate” ricambiate: cinque condanne patteggiate ad Agrigento

Condividi

Visualizzazioni 121

Innanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, il luogotenente dei Carabinieri, Gianfranco Antonuccio, ha patteggiato la condanna a 3 anni di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. E poi Filippa Condello, di Palma di Montechiaro, ha patteggiato 2 anni, e Giuseppe Di Vincenzo, commerciante anche lui di Palma, 1 anno e 6 mesi. E poi 5 mesi per Calogero Barbara, di Naro, e 2 mesi per Domenico Guardavascio, di Licata. L’inchiesta ruota intorno a delle “soffiate”, informazioni investigative, da parte del luogotenente a favore degli altri quattro co-imputati, in cambio di denaro o altre utilità.