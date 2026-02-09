Soccorsi in mare 48 migranti. Condotti a Lampedusa

Condividi

La Guardia di Finanza ha soccorso in mare al largo di Lampedusa 48 migranti, tra cui un minore, egiziani, sudanesi e iracheni, a bordo di un barcone di 10 metri. Hanno raccontato di essere partiti da Zawia, in Libia, e di essere diretti in Gran Bretagna. Sono stati condotti nel locale Centro d’accoglienza.