Smettetela di fare i catto-comunisti e di far entrare la politica, quella vostra, pure nella pastina in brodo. La preside Pilato ha ragione!

Condividi

Visualizzazioni 511

Solo qualche rigo per ricordar loro che questo modo di fare politica li ha schiantati, in misura nazionale, a perdere milioni di voti. Non a caso come segretario nazionale del Partito Democratico è stata scelta Elena, Ethel Schlein, per gli amici Elly.

La preside del Liceo Scientifico Leonardo ha svolto solo il proprio mestiere, il proprio lavoro, rispettando le regole. “I ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione per la causa gaza devono tornare a scuola accompagnati dai genitori”. Stop, punto, senza se e senza ma.

Semmai le regole non le hanno rispettato i ragazzi manifestanti (preventivamente avvisati). Nessuna autorizzazione per andare a manifestare; in modo arbitrario hanno deciso di prendere un giorno di vacanza “aggatis” o di “sgamo”, con la scusa del genocidio. O si manifesta o non si manifesta sempre un giorno di vacanza è!

E ovviamente, i dotti, non hanno esitato un solo istante a intavolare un comunicato stampa puntare il dito contro la Pilato, consci del fatto che non appartiene sicuramente alla loro stessa area politica. Insomma quasi come fosse una terrorista!!! Le hanno chiesto di “ritirare immediatamente quel provvedimento”, sostituendosi (ma loro possono) al Provveditore agli Studi. E continuano: “La Pilato deve fare un corso di educazione civica…”. Fermiamoci qui, perchè di cose spettacolari nel comunicato ce ne sono a iosa.

Al coro di Nuccio si uniscono, oltre alla Cgil, una serie di circoli e circolini locali che azzannano la preside.

Convinti di essere i titolari del mondo, si autoautorizzano (perdonate il francesismo) da soli. Fanno tutto da soli. Sono i più grandi da soli. Sono i sofisti da soli. Decidono tutto da soli. Esattamente come Flotilla.

Ma sono rimasti sempre più soli…