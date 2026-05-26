Smercio di cocaina tra Palermo e Agrigento: assolti quattro agrigentini

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Il pubblico ministero della Procura antimafia di Palermo, Claudio Camilleri, a conclusione della requisitoria, ha invocato tre condanne e un’assoluzione per quattro imputati agrigentini coinvolti in un’inchiesta su mercanteggio di cocaina: 7 anni di reclusione per Pietro Capraro, 40 anni, ritenuto a capo di una rete di distribuzione di droga tra Agrigento e Palermo. E poi per Emanuele Greco, 26 anni, 4 anni e 8 mesi, e per Giuseppe Greco, 48 anni, 2 anni e 4 mesi. Assoluzione per Guido Vasile, 66 anni. Secondo la Procura, i tre avrebbero avuto un ruolo centrale in un traffico di cocaina attivo dal 2022, con collegamenti anche verso Lampedusa e Catania. Capraro, già condannato per mafia nell’operazione “Nuova Cupola”, è stato arrestato nel dicembre 2024 per il suo presunto ruolo di capo del clan di Villaseta. Il processo, che si svolge con rito abbreviato innanzi al giudice Filippo Serio, è stato aggiornato al 13 marzo per le arringhe difensive.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)