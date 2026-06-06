Smantellata pericolosa banda giovanile: 7 arresti

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La Polizia ha smantellato una pericolosa banda giovanile tra i 19 e i 24 anni, residenti ad Avola, in provincia di Siracusa: 7 arresti per armi da guerra, spaccio di droga, ricettazione, lesioni aggravate e introduzione illecita di materiali in carcere, tra droga e telefoni. Il gruppo avrebbe terrorizzato i rivali con minacce armate e avrebbe gestito lo spaccio nel territorio. Nell’operazione sono stati sequestrati dispositivi elettronici e 4.500 euro in contanti. Il sindaco di Avola, Rossana Cannata, ha lodato la polizia e la magistratura, sottolineando che la sicurezza deriva dall’azione repressiva e dalla prevenzione, con sostegno concreto a giovani e famiglie.