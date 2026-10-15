Siti culturali agrigentini: a novembre due giornate di ingressi gratuiti

Condividi

Visualizzazioni 109

Nell’Agrigentino saranno due le giornate di ingresso gratuito nei musei e nei siti archeologici a novembre: domenica 1 e mercoledì 4, in occasione rispettivamente dell’iniziativa “Domenica al museo” e del Giorno dell’Unità nazionale e della Giornata delle Forze armate. Sarà possibile visitare gratuitamente la Valle dei Templi, il Museo archeologico regionale Pietro Griffo, la casa natale di Luigi Pirandello e l’area archeologica di Eraclea Minoa. Le due ricorrenze, a pochi giorni di distanza, offriranno a residenti e turisti l’opportunità di riscoprire il patrimonio storico, archeologico e letterario del territorio. Le visite saranno organizzate secondo gli orari e le modalità di accesso stabiliti dalle singole strutt