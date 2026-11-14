Sindaci e Presidenti Provincia: terzo mandato ed elezione diretta

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Schifani conferma il sostegno del governo al terzo mandato per i sindaci dei Comuni minori e l’elezione diretta dei presidenti delle Province.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, conferma il proprio sostegno al terzo mandato per i sindaci dei Comuni minori e al ritorno dell’elezione diretta dei presidenti delle ex Province, chiedendo che l’Assemblea regionale siciliana affronti le due riforme con il voto palese. Il governatore rivendica una posizione mantenuta sin dall’inizio della legislatura e ricorda che il suo governo ha già presentato più volte norme in questa direzione, finora respinte dal Parlamento. Se i provvedimenti torneranno all’esame di Sala d’Ercole, l’esecutivo confermerà il proprio orientamento favorevole. Schifani invita i deputati ad assumersi pubblicamente la responsabilità delle proprie scelte, evitando il ricorso al voto segreto e le cosiddette “imboscate” parlamentari.

Le due questioni sono state rilanciate da diverse componenti della maggioranza: Fratelli d’Italia ha sollecitato lo sblocco del terzo mandato, sostenendo la necessità di uniformare la normativa siciliana a quella del resto d’Italia. Costituente Popolare ha chiesto di affiancare alla riforma sui sindaci quella sulle Province, mentre Forza Italia, attraverso il commissario Nino Minardo, si è dichiarata favorevole al voto palese, richiamando anche la necessità di garantire risorse finanziarie nella manovra regionale. Il confronto coinvolge sia le regole per la ricandidatura dei sindaci sia il modello di governo delle Province, il cui ritorno all’elezione diretta figura tra gli impegni programmatici dell’esecutivo. Con la presa di posizione di Schifani, il centrodestra punta a riportare entrambi i temi in Parlamento, facendo del voto trasparente una condizione centrale del confronto e della tenuta della maggioranza.