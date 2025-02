Sindaci e mandati: Ddl all’Ars

Condividi

Disegno di legge di “Sud chiama Nord” all’Assemblea Regionale. Sindaci e limiti di mandato. L’intervento di Lo Giudice.

Il disegno di legge è adesso sui banchi dell’Assemblea Regionale Sicilia. Lo ha proposto e depositato “Sud chiama Nord”. E il primo firmatario è il neo coordinatore regionale, Danilo Lo Giudice. L’obiettivo dei deputati di Cateno De Luca è garantire stabilità e certezza normativa in occasione delle prossime competizioni elettorali per il rinnovo dei consigli comunali e per l’elezione dei sindaci.

Quindi no al terzo mandato consecutivo per i sindaci nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Sì alla terza sindacatura nei Comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti. Nessun limite per i Comuni sotto i 5.000 abitanti.

E Lo Giudice spiega: “La politica non può continuare a tenere i sindaci nel limbo fino all’ultimo minuto, creando incertezza e confusione su regole fondamentali per la continuità amministrativa e la programmazione del territorio. L’approvazione di questa legge garantirà maggiore chiarezza nelle regole elettorali e assicurerà un’applicazione uniforme delle disposizioni nazionali sul territorio siciliano. È inaccettabile che ancora oggi, a pochi mesi dalle elezioni amministrative, non ci sia certezza sulle norme da applicare: i sindaci devono poter programmare il futuro della loro comunità senza subire decisioni dell’ultimo momento”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)