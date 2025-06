Sindacato SGS chiede un incontro urgente con il sindaco il Commissario di Ag Capitale della Cultura vista la grave situazione in cui versa l’evento

Condividi

“La scrivente organizzazione sindacale SGS, nonostante l’ atteggiamento prudente e collaborativo finora assunto per il bene della città relativo all’importante evento “Agrigento Capitale della cultura 2025”ritenendo non più procrastinabile un intervento immediato della politica, del sindaco e della commissaria, al fine di gestire al meglio quella che doveva essere una grande opportunità non solo per Agrigento ma per la Sicilia, ha ritenuto opportuno intervenire, considerato il silenzio istituzionale che regna attorno all’evento, chiedendo all’amministrazione comunale e alla neo commissaria un incontro per capire ed esporre le preoccupazioni del SGS e dei cittadini.

Desideriamo ricordare che il compito del Sindacato è anche quello di occuparsi dei problemi del territorio, svolgendo un ruolo attivo nella promozione dello sviluppo locale, non solo di quelli legati al lavoro. Se tale richiesta di incontro vuol dire fare il “TIRO A SEGNO” su Agrigento Capitale della Cultura 2025, allora non si è compreso il ruolo del sindacato e soprattutto le preoccupazioni degli agrigentini”.

Il tutto in una nota del Sindacato Generale Scuola.