Sindacato Polizia MP: “La Questura di Agrigento non è di serie B”

Il sindacato della Polizia di Stato, MP, tramite il segretario Antonino Alletto, recrimina che i nuovi movimenti di personale pianificati in tutta Italia, anche alla Questura di Agrigento, saranno insufficienti finanche a coprire gli imminenti pensionamenti, e non quindi utili ad adeguare o potenziare concretamente la dotazione organica. Alla Questura di Agrigento, in particolare, sono attesi 4 Ispettori e 11 Agenti, tra i prossimi dicembre e gennaio. Dunque nulla cambierà, con poliziotti sottoposti a turni di servizio straordinario, a danno dell’indispensabile periodo di riposo e ferie destinate al recupero psicofisico. Antonino Alletto dunque afferma: “Riteniamo ingiusta la quota di assegnazione di personale destinata alla Questura di Agrigento, che non è di serie B, per il carico di lavoro che svolge. Anzi: da decenni gestisce il 90 % dell’immigrazione clandestina d’Italia, oltre alle attività ordinarie e straordinarie che sono gravose e innumerevoli. Non è da escludere che opereremo azioni di sensibilizzazione per una tematica di interesse collettivo quale dovrebbe essere la sicurezza di una provincia che in passato è stata teatro di efferati crimini”.