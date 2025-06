Sindacato Polizia MP, Alletto: “Pochi agenti assegnati alla Sicilia”

Condividi

Il sindacato della Polizia di Stato MP, tramite il segretario generale nazionale Antonino Alletto, stigmatizza come insufficienti le risorse di agenti assegnate alla Sicilia. Alletto afferma: “Forse non sono ancora chiare le necessità reali della regione in termini d’organico riferito alle forze di Polizia. Assegnare appena 82 agenti, nello specifico 10 ad Agrigento, 12 a Catania, 11 ad Enna, 23 a Messina, 3 a Palermo, 12 a Siracusa e 11 a Trapani, non basta neppure a sopperire ai pensionamenti che tra poco avverranno. Potremmo dire meglio questo che nulla, ma purtroppo così non è e non può essere, nessuna rassegnazione in tal senso. Il nostro Ministro dell’Interno e il nostro Capo della Polizia sanno benissimo le nostre reali necessità, e questa non può essere la risposta concreta nei confronti della criminalità organizzata e comune. Occorre incrementare le risorse da destinare in Sicilia, anche con un provvedimento urgente. I parlamentari, a prescindere dalle appartenenze, si rendano portatori delle nostre legittime istanze”.