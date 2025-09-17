Silvia, 29 anni, muore in un incidente tutto da chiarire

Condividi

La notizia è in continuo aggiornamento ed è per questo che fino ad ora ci si muove sul campo delle ipotesi.

L’unica cosa certa, purtroppo, è l’ennesima vittima che le strade siciliane hanno consegnato al tabellino già molto ricco nel corso di questo mese.

A perdere la vita una bellissima ragazza di 29 anni, Silvia Gulisano, dipendente dell’Asp di Catania. Alle prime luci del giorno stava attraversando la circonvallazione di Catania a bordo del suo scooter. E qui il mistero ancora tutto da chiarire. Non si capisce bene se il suo scooter sia stato speronato oppure abbia avuto un incidente autonomo. Sull’asfalto giaceva il corpo della 29enne e poco più avanti la sua moto, quasi distrutta.

Il 118 ha potuto fare quello che ha potuto; trasportata all’ospedale Cannizzaro Silvia, già in coma, è giunta in condizioni disperate a causa di un trauma cranico-facciale. La sua morte subito dopo l’arrivo al nosocomio catanese.