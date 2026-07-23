Sigilli a un ristorante del centro di Agrigento: scattano denunce, sotto inchiesta anche l’iter delle autorizzazioni

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Un ristorante molto conosciuto nel centro di Agrigento è stato sottoposto a sequestro preventivo nel corso di un’operazione della Polizia Locale. Il provvedimento è stato eseguito al termine di un’attività investigativa che avrebbe fatto emergere presunte violazioni in materia ambientale.

Il titolare dell’attività, un imprenditore originario della provincia di Palermo, è stato denunciato in stato di libertà. Al centro delle contestazioni vi sarebbero la mancata autorizzazione allo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura e la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti nelle pertinenze del locale.

L’indagine, tuttavia, non si fermerebbe alle responsabilità dell’esercente. Gli investigatori stanno infatti passando al vaglio anche il percorso amministrativo relativo alla richiesta di autorizzazione agli scarichi, rimasta, secondo quanto emerso, senza esito per diversi anni negli uffici competenti.

L’obiettivo è accertare se il prolungato stallo sia stato determinato da semplici inefficienze burocratiche oppure se possano configurarsi eventuali responsabilità di natura penale. In quest’ultimo filone d’inchiesta è stato denunciato a piede libero anche un dipendente comunale, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità. Nel frattempo, il sequestro del ristorante rappresenta un importante sviluppo in un’inchiesta che potrebbe coinvolgere anche aspetti legati al funzionamento della macchina amministrativa comunale.