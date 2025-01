Sigarette di contrabbando: 16 arresti

Condividi

A Palermo la Guardia di Finanza ha sgominato due bande a lavoro nel contrabbando di sigarette: 14 arrestati in carcere e 2 ai domiciliari. Sequestro di beni per oltre 1 milione di euro. Altri 7 indagati saranno interrogati preventivamente prima dell’eventuale esecuzione di una misura cautelare. La Procura Europea, che coordina l’inchiesta, ha disposto perquisizioni a carico degli indagati, tra le province di Palermo, Trapani e Napoli. Nel corso delle indagini sono state arrestate 7 persone in flagranza di reato, e sequestrate 22 tonnellate di sigarette di contrabbando dei più noti marchi (Marlboro, Wiston, Regina, Merit, Chesterfield, Philip Morris), che immesse nel mercato avrebbero fruttato un profitto illecito di circa 4 milioni di euro, per un danno agli interessi finanziari dell’Unione europea di circa 850.000 euro, pari ai dazi doganali non riscossi.