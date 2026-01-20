Sicurezza stradale: intensificati i controlli della Polizia di Stato nel fine settimana ad Agrigento

Condividi

Visualizzazioni 305

Prosegue senza sosta l’impegno della Polizia di Stato per la tutela della sicurezza stradale, con particolare attenzione ai periodi caratterizzati da condizioni meteorologiche avverse. Nel corso dello scorso fine settimana, la Polizia Stradale ha intensificato i controlli sulle strade della provincia di Agrigento, nell’ambito di un più ampio programma di prevenzione dell’incidentalità.

I servizi, svolti dalla Sezione Polizia Stradale di Agrigento e dai Distaccamenti di Canicattì e Sciacca, sono stati effettuati con il supporto del personale sanitario dell’Ufficio Sanitario della Questura di Agrigento. L’attività congiunta ha permesso di individuare e fermare conducenti che, in stato di alterazione psicofisica, avrebbero potuto mettere seriamente a rischio la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada.

L’azione di controllo si inserisce in un contesto di prevenzione volto a contrastare le principali cause degli incidenti stradali, tra cui l’eccesso di velocità e la violazione delle norme comportamentali previste dal Codice della Strada, come la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, nella sola serata di sabato sono state controllate complessivamente 70 persone. Sono state elevate 15 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, di cui due per guida in stato di ebbrezza. Per la stessa violazione, una persona è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria. Inoltre, grazie al lavoro sinergico e alla professionalità degli operatori del Distaccamento di Canicattì e del personale sanitario, un giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope.

L’attività di prevenzione e controllo proseguirà anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di innalzare i livelli di sicurezza sulle strade e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di comportamenti responsabili alla guida.