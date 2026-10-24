Sicurezza pubblica, il Questore sospende un pubblico esercizio

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avanusa, violenze e presenze di soggetti con precedenti: il Questore chiude un locale per 10 giorni

Il Questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha disposto la sospensione per dieci giorni dell’attività di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande situato nel centro di Ravanusa. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La misura è stata eseguita nella giornata odierna dai Carabinieri della locale Stazione, che avevano proposto l’adozione del provvedimento, in collaborazione con la Divisione Polizia amministrativa della Questura di Agrigento.

Alla base della decisione ci sono alcuni episodi di violenza verificatisi nelle pertinenze del locale, che hanno coinvolto giovani avventori, oltre alla presenza documentata di persone gravate da rilevanti precedenti penali e di polizia.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la gravità degli episodi e le modalità con cui si sono verificati avrebbero evidenziato comportamenti particolarmente preoccupanti, anche per il mancato rispetto dovuto alle forze dell’ordine.

Gli elementi raccolti hanno delineato, secondo le valutazioni delle autorità, una situazione di pericolo concreto e attuale per l’ordine e la sicurezza pubblica, facendo ritenere che l’esercizio potesse rappresentare un fattore di rischio per la tranquillità della comunità.

La sospensione temporanea è stata disposta nell’ambito dei poteri attribuiti al Questore dall’articolo 100 del TULPS, che consente di intervenire nei confronti dei pubblici esercizi quando la loro attività o le circostanze a essi collegate rappresentino un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Il locale resterà dunque chiuso per dieci giorni, in esecuzione del provvedimento adottato dalla Questura di Agrigento.