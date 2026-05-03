Sicurezza nei cantieri, controlli ad Agrigento: tre imprenditori denunciati e multe per 25mila euro

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Controlli serrati nei cantieri edili dell’Agrigentino da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, che hanno portato alla denuncia di tre imprenditori, alla sospensione di un’attività e all’elevazione di sanzioni per un totale di circa 25 mila euro.

Le verifiche hanno riguardato due cantieri situati tra Villaseta e Sciacca, dove sono emerse numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e regolarità delle assunzioni.

Nel cantiere di Villaseta, i militari hanno denunciato un imprenditore quarantenne residente a Favara. Tra le irregolarità accertate figurano l’utilizzo di ponteggi non conformi, attrezzature non a norma e la mancata formazione dei lavoratori. Inoltre, è stata rilevata l’assenza della squadra minima prevista per il montaggio dei ponteggi, la mancata disponibilità del Pimus (il piano per il montaggio, uso e smontaggio) e la carenza di adeguate protezioni contro il rischio di caduta dall’alto.

A Sciacca, invece, sono due gli imprenditori finiti nei guai. Il primo, un quarantenne originario di Agrigento ma residente a Canicattì, è stato denunciato per irregolarità legate al Pimus e per il mancato fissaggio dei piani di calpestio del ponteggio. Il secondo, un giovane di 23 anni del posto, dovrà rispondere della mancata presenza di personale incaricato alla gestione delle emergenze.

Nel corso delle ispezioni sono stati controllati complessivamente 14 operai: di questi, sei sono risultati impiegati in maniera irregolare.