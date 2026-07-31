Sicurezza nei cantieri a Palma di Montechiaro: tre imprenditori denunciati, multe per oltre 25 mila euro

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Controlli serrati nei cantieri edili di Palma di Montechiaro da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro. L’attività ispettiva ha portato alla denuncia di tre titolari d’impresa e all’emissione di sanzioni per un valore complessivo superiore a 25 mila euro, a seguito di numerose irregolarità riscontrate sia in materia di sicurezza sul lavoro sia nella gestione del personale.

Tra i denunciati figura una 34enne del posto, ritenuta responsabile di diverse violazioni della normativa vigente. Secondo quanto accertato dai militari, nel cantiere mancavano adeguate misure di sicurezza, tra cui la recinzione dell’area di lavoro e i parapetti nei solai, con il conseguente rischio di cadute dall’alto. Contestate anche l’omessa informazione ai lavoratori, la mancata esibizione della documentazione relativa ai ponteggi, un Piano di montaggio, uso e smontaggio non conforme e il distacco illecito di sei operai impiegati nel cantiere.

Coinvolta nell’inchiesta anche una donna di 46 anni, denunciata per il distacco illecito degli stessi sei lavoratori in qualità di somministratrice.

Un terzo provvedimento ha riguardato un imprenditore di 68 anni, al quale vengono contestate l’assenza della recinzione del cantiere, l’utilizzo di ponteggi non conformi alle norme di sicurezza e la redazione irregolare del Piano di montaggio, uso e smontaggio delle impalcature.

Nel corso delle verifiche i carabinieri hanno controllato la posizione di 13 lavoratori. Sei di loro sono risultati impiegati senza il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sul lavoro. Le irregolarità accertate hanno comportato, oltre alle tre denunce, anche pesanti sanzioni amministrative per oltre 25 mila euro.