Sicurezza ignorata e operaio senza contratto: blitz dei Carabinieri in un cantiere, multa da oltre 18 mila euro

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Ispezione in via Palma a Licata: rilevate diverse violazioni, dai dispositivi di protezione mancanti alla documentazione obbligatoria assente. Denunciato un imprenditore 62enne di Canicattì e sospesa l’attività.

Un cantiere edile nel quale sarebbero state ignorate diverse prescrizioni fondamentali per la sicurezza dei lavoratori. È quanto emerso durante un controllo effettuato dai Carabinieri a Licata, dove le verifiche hanno portato alla denuncia del titolare dell’impresa, un artigiano di 62 anni originario di Canicattì, e alla contestazione di sanzioni per un importo complessivo superiore a 18 mila euro.

L’intervento è stato eseguito dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Licata, con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Agrigento. L’obiettivo era verificare le condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro e contrastare il fenomeno dell’occupazione irregolare.

Durante l’ispezione, svolta in un cantiere di via Palma, sono state individuate numerose carenze sul fronte della prevenzione degli infortuni. Tra le violazioni accertate figurano la mancata sorveglianza sanitaria del personale e l’assenza dei dispositivi di protezione individuale, comprese le cinture di sicurezza indispensabili per le lavorazioni in quota.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato la mancanza di due documenti essenziali per la gestione della sicurezza: il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi (Pi.M.U.S.). A destare ulteriori preoccupazioni è stato anche un quadro elettrico utilizzato nel cantiere, risultato non conforme ai requisiti previsti dalla normativa.

Ma le irregolarità non si limitavano alle condizioni operative. I Carabinieri hanno infatti individuato un lavoratore impiegato senza un regolare contratto e senza le necessarie garanzie previdenziali.

Al termine dei controlli, per il titolare dell’impresa è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento, in relazione alle violazioni contestate in materia di sicurezza sul lavoro. Nei confronti dell’attività è stata inoltre disposta la sospensione immediata.

Sul piano economico, le ammende relative alle violazioni riscontrate ammontano a circa 8.800 euro, mentre ulteriori 9.400 euro di sanzioni amministrative sono stati contestati per l’impiego del lavoratore irregolare e per il provvedimento di sospensione. Il totale supera quindi quota 18 mila euro.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sul rispetto delle regole nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai cantieri edili, dove l’assenza di adeguate misure di protezione può esporre gli operai a rischi anche gravi. Il contrasto al lavoro nero e la prevenzione degli incidenti restano obiettivi centrali dell’attività ispettiva svolta dai Carabinieri e dai reparti specializzati.