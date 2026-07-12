Sicurezza, arrivano rinforzi per la Polizia: 49 nuovi agenti destinati alla provincia di Agrigento

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La provincia di Agrigento si prepara ad accogliere un significativo incremento degli organici della Polizia di Stato. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha infatti disposto l’assegnazione di 49 nuovi agenti che, a partire dal prossimo mese di agosto, entreranno in servizio tra la Questura del capoluogo e i commissariati presenti sul territorio provinciale.

L’iniziativa rientra nel piano di rafforzamento degli organici predisposto a livello regionale, con l’obiettivo di garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle attività di controllo del territorio, prevenzione dei reati e tutela della sicurezza dei cittadini.

Al momento non è stata ancora definita la distribuzione delle nuove unità tra i vari uffici della provincia. Sarà il Dipartimento, attraverso i successivi provvedimenti organizzativi, a stabilire quanti agenti saranno destinati alla Questura di Agrigento e quanti, invece, ai commissariati distaccati.

Il piano interessa tutte le province siciliane. Palermo riceverà il contingente più numeroso con 58 nuovi poliziotti, seguita da Agrigento con 49, Siracusa con 46, Messina con 44, Trapani con 24, Enna con 19, Catania con 14, Ragusa con 13 e Caltanissetta con 10.

L’arrivo dei nuovi agenti rappresenta un intervento atteso da tempo, soprattutto in una provincia come quella agrigentina, dove sindacati di polizia e operatori del settore hanno più volte evidenziato la necessità di rafforzare gli organici per assicurare una presenza più capillare sul territorio e rispondere con maggiore efficacia alle esigenze di sicurezza della popolazione.