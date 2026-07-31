Siculiana, sospesa l’attività di uno stabilimento balneare

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E’ stata sospesa l’attività di uno stabilimento balneare sul litorale di Siculiana dopo un controllo congiunto di Capitaneria, Azienda sanitaria e Polizia del commissariato di Porto Empedocle. Durante l’ispezione sono emerse diverse irregolarità, tra cui il rinvenimento e il sequestro di circa 20 chili di alimenti privi di tracciabilità, con conseguenti sanzioni amministrative a carico del titolare. L’attività è sospesa fino al ripristino delle condizioni previste dalla normativa, nell’ambito dei controlli disposti per garantire la sicurezza e la tutela della salute dei bagnanti e dei turisti.