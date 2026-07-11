Siculiana Marina, MareAmico: “Mettere subito in sicurezza l’area del porto”

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Claudio Lombardo, coordinatore dell’associazione ambientalista MareAmico Agrigento, sollecita attenzione attenzione sulle condizioni del porto di Siculiana Marina.

E afferma: “I lavori di prelievo della sabbia, eseguiti durante l’inverno e sospesi con l’arrivo dell’estate, hanno lasciato sulla spiaggia profonde buche che il mare ha riempito d’acqua, trasformandole in vere e proprie piscine. Si tratta di una situazione potenzialmente pericolosa per automobilisti e bagnanti, aggravata dall’assenza di transenne o recinzioni che impediscano l’accesso all’area. Chiediamo un intervento immediato per mettere in sicurezza il sito ed evitare che si verifichino incidenti”.