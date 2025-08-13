Siculiana, incendio a danno dell’automobile di un avvocato

Condividi

Visualizzazioni 212

A Siculiana nottetempo è divampato un incendio a danno dell’automobile di un avvocato di 55 anni. Sono stati i residenti della zona, non poco distante da via Roma, a lanciare l’allarme. Sul posto si è recato subito anche il professionista, che con mezzi improvvisati ha tentato di spegnere le fiamme in attesa dell’intervento dei Vigili del fuoco. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Agrigento. Non si esclude l’origine dolosa del rogo.