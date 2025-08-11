Siculiana, confisca definitiva di un immobile

Condividi

La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa e ha confermato il provvedimento della sezione Misure di prevenzione della Corte d’Appello di Palermo che ha imposto la confisca definitiva di un fabbricato a Siculiana sequestrato a Pasquale Vento, 77 anni, già inquisito e condannato nell’ambito dell’inchiesta antimafia “Marna”, risalente al 2007, su una rete di fiancheggiatori del boss Gerlandino Messina, all’epoca latitante. Dagli accertamenti patrimoniali è emersa una sproporzione tra i redditi lecitamente percepiti e l’investimento immobiliare effettuato.