Siculiana, confisca definitiva di un immobile

La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa e ha confermato il provvedimento della sezione Misure di prevenzione della Corte d’Appello di Palermo che ha imposto la confisca definitiva di un fabbricato a Siculiana sequestrato a Pasquale Vento, 77 anni, già inquisito e condannato nell’ambito dell’inchiesta antimafia “Marna”, risalente al 2007, su una rete di fiancheggiatori del boss Gerlandino Messina, all’epoca latitante. Dagli accertamenti patrimoniali è emersa una sproporzione tra i redditi lecitamente percepiti e l’investimento immobiliare effettuato.
Notizie correlate
-
Il suicidio di Argentino: domani l’incarico per l’autopsiaCondividi Visualizzazioni 89 Sette persone sono indagate dalla Procura di Messina a seguito del suicido di...
-
Raid a danno di un pescheto a CanicattìCondividi Visualizzazioni 93 A Canicattì, in contrada Acci, ignote mani hanno danneggiato gli impianti di irrigazione...
-
Incendi: Caltabellotta invoca lo stato di calamitàCondividi Visualizzazioni 82 Il sindaco di Caltabellotta, Biagio Marciante, ha presentato ai governi regionale e nazionale...