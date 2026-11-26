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Una storia costruita su accuse gravissime, una presunta vittima che per gli investigatori non è mai esistita e una campagna di messaggi e video sui social che avrebbe perseguitato un sacerdote. Giuseppe Li Vecchi, 35 anni, di Siculiana, dovrà adesso affrontare il processo con le accuse di stalking, diffamazione e procurato allarme.

Il giudice Michele Dubini ha accolto la richiesta del pubblico ministero Matteo Maria Orlando, disponendo il rinvio a giudizio dell’imputato. La prima udienza è stata fissata per il 13 maggio davanti al giudice Michele Agrifoglio del Tribunale di Agrigento.

Secondo la ricostruzione della Procura, il trentacinquenne avrebbe utilizzato diversi profili social per accusare il sacerdote di avere violentato e ucciso una donna, indicata con il nome di Samantha Castelli, per poi occultarne il corpo. Una vicenda che, secondo gli accertamenti investigativi, sarebbe stata completamente inventata: della presunta donna non sarebbe stata trovata alcuna traccia e persino la sua fotografia sarebbe stata realizzata attraverso l’intelligenza artificiale.

Le accuse non si sarebbero limitate ai social network. Li Vecchi avrebbe contattato anche giornalisti e redazioni, sostenendo che il sacerdote gli avesse offerto denaro in cambio del silenzio. Inoltre, avrebbe pubblicato su TikTok filmati girati nei pressi della parrocchia della Divina Provvidenza, nel quartiere Esseneto, accompagnandoli con contenuti offensivi e minacciosi.

Tra gli episodi più inquietanti contestati figurano alcuni messaggi inviati alla Caritas diocesana e alle redazioni locali, nei quali veniva annunciata l’uccisione del sacerdote durante la celebrazione della messa dell’Immacolata. Le minacce avevano determinato l’attivazione di un servizio di vigilanza da parte di polizia e carabinieri, sia all’interno sia all’esterno della chiesa.

Nel corso dell’ultima udienza, l’imputato, assistito dall’avvocato Gianfranco Pilato, aveva chiesto perdono al sacerdote. Le scuse, tuttavia, non sono bastate a convincere quest’ultimo a ritirare la querela. Il religioso, pur rinunciando a qualsiasi richiesta di risarcimento economico, ha scelto di proseguire il procedimento giudiziario.

Li Vecchi è attualmente sottoposto al divieto di avvicinamento al sacerdote. Le contestazioni saranno ora valutate nel corso del processo, nel quale dovranno essere accertate le eventuali responsabilità dell’imputato.