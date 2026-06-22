Siciliacque bacchetta l’Aica

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Siciliacque replica alle diffide dell’Aica per le dotazioni idriche nell’Agrigentino in estate: “Iniziativa strumentale e pretestuosa”.

La presidente dell’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini, Danila Nobile, si è arrabbiata perché Siciliacque – come ha denunciato lei – non ha dotato la provincia agrigentina dei 60 litri di acqua al secondo in più concordati per il mese di giugno, e ne ha forniti solo 39. La Nobile ha diffidato Siciliacque: “Entro tre giorni i 60 litri, altrimenti procederemo nelle sedi opportune, anche all’Antitrust per abuso di posizione dominante”. L’indomani la Nobile ha annunciato: “Ecco i 60 litri. Ok. Esito positivo per la nostra diffida ad adempiere. Adesso si ricordino dei 110 litri di acqua al secondo in più promessi per luglio, altrimenti procederemo”.

Ebbene adesso è Siciliacque a intervenire in replica all’Aica. Due punti e virgolette: “Il potenziamento del flusso risulta totalmente attivo secondo le portate e i dati operativi già comunicati dai tecnici. Di conseguenza, le affermazioni dell’Aica sono, sotto ogni profilo, non rispondenti alla realtà e non conformi ai principi di buona fede e correttezza. L’iniziativa dell’Aica è strumentale e pretestuosa.

Per quanto riguarda gli aumenti previsti per luglio e agosto, ogni eventuale ulteriore incremento sarà subordinato alla verifica delle condizioni di sostenibilità economico-finanziaria e alle determinazioni degli organi societari competenti a fronte della necessità di tutelare il servizio. La stabilità dovrebbe essere comunque garantita dal supporto e dalla cooperazione con la Regione Siciliana” – punto. Infatti, in riferimento all’aumento a luglio fino a 110 litri al secondo in più, la Regione ha già stanziato un milione di euro per sostenere i costi aggiuntivi.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)