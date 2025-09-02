Siciliacque a lavoro: stop idrico anche nell’Agrigentino

Condividi

Siciliacque è a lavoro da oggi per interventi di manutenzione straordinaria. Stop all’erogazione idrica tra le province di Trapani, Caltanissetta e Agrigento.

Siciliacque è a lavoro per interventi di manutenzione straordinaria. Stop all’erogazione idrica dalle ore 7 di oggi, martedì 2 settembre, tra le province di Trapani, Caltanissetta e Agrigento, in 19 Comuni, fino a venerdì 5 settembre. Si tratta di opere su porzioni di acquedotto, per rimediare a falle e consistenti perdite riscontrate nel tempo.

Gli acquedotti interessati sono il Fulgatore-Alcamo e il Fanaco. Gli operai della società partecipata da Italgas e Regione Siciliana faticano da oggi in provincia di Trapani, nelle contrade Torretta e Neghelli, in territorio di Fulgatore, in contrada Triolo ad Alcamo, e in contrada Inici a Castellammare del Golfo. La sospensione del servizio idrico comprende i Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Erice (frazione Ballata), Buseto Palizzolo (frazione Bruca), Calatafimi-Segesta (zona industriale contrada Fegotto), Trapani (frazioni di Fulgatore e Ummari). Il ripristino delle normali forniture avverrà progressivamente tra le ore 14 e le ore 19 di domani mercoledì 3 settembre.

La seconda trance di distacchi è in programma dalle ore 5 di giovedì 4 settembre, quando inizieranno i lavori di manutenzione lungo l’adduttore principale dell’acquedotto Fanaco tra le province di Agrigento e Caltanissetta, ancora per rimediare a perdite. Saranno sospese per un giorno le forniture ai Comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Canicattì, Aragona, Campofranco, Casteltermini, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Serradifalco, Sommatino, Sutera, oltre ai Consorzi di Bonifica 3 e 4. Il riavvio dell’erogazione idrica è previsto fra le ore 12 e le ore 20 di venerdì 5 settembre.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)