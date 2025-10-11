Sicilia24h.it è festa grande: si è sposato il Direttore Editoriale Fabio Marchese Ragona

Condividi

Festa grande in casa sicilia24h.it. Il Direttore Editoriale Fabio Marchese Ragona è convolato a nozze prendendo in sposa Denise Federico Andreoli nella splendida chiesa Madre di Canicattì.

A sposare la coppia è stato il Cardinale S.E. Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, dell’Honduras. Lo stesso Cardinale si è impegnato in prima persona a sposare Fabio e Denise dopo la morte di Papa Francesco, il quale aveva promesso a Fabio che sarebbe stato lui ad officiare il matrimonio. Purtroppo Papa Francesco è morto e il giorno successivo il Cardinale Maradiaga promise a Fabio di sostituire Papa Francesco.

Una santa messa sobria con presenze anche eccellenti. Giova ricordare che Fabio Marchese Ragona è vaticanista del TG5 e pertanto hanno assistito alla cerimonia, tra gli altri, Paolo Liguori, Costanza Calabrese, Sandro Piccinini per finire in bellezza l’attore comico italiano Lino Banfi.

La redazione tutta di sicilia24h.it augura a Fabio e Denise un mondo di bene.