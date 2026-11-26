Condividi

Visualizzazioni 101

La Regione Sicilia supera l’ostacolo della compatibilità ambientale per la costruzione dei due termovalorizzatori nell’isola. I dettagli.

La Regione Siciliana compie un nuovo passo verso la realizzazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania, dopo il parere positivo di compatibilità ambientale integrato con la valutazione di incidenza, rilasciato dall’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente per entrambi gli impianti. I due decreti, firmati dall’assessore Giusi Savarino, riguardano i piani di riutilizzo in sito delle terre e delle rocce derivanti dagli scavi e consentono di proseguire la conferenza di servizi nell’ambito del procedimento autorizzativo unico regionale, che potrebbe concludersi entro dicembre.

Successivamente, il responsabile del procedimento trasmetterà a Invitalia la documentazione necessaria per avviare le gare relative alla progettazione esecutiva, alla costruzione e alla gestione degli impianti. Il presidente della Regione Renato Schifani considera il provvedimento un’ulteriore tappa verso il superamento del sistema delle discariche e una nuova gestione dei rifiuti. Secondo l’assessore Savarino, i due termovalorizzatori, progettati con tecnologie avanzate, permetteranno di trasformare i rifiuti in risorsa attraverso la produzione di energia, con un risparmio stimato dalla Regione in circa 100 milioni di euro all’anno sui costi di smaltimento. L’investimento complessivo previsto è di 881 milioni di euro.

I due impianti, uno a Palermo Bellolampo per la Sicilia occidentale e l’altro a Catania nella zona industriale, dovrebbero entrare in funzione nel 2028 e trattare complessivamente circa 600 mila tonnellate di rifiuti indifferenziati all’anno, pari a circa il 60% del totale prodotto nell’Isola. Più nel dettaglio saranno utilizzati per il trattamento dei rifiuti urbani non riciclabili, provenienti dalle piattaforme regionali di pretrattamento, biodigestione e compostaggio.