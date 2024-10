Sicilia, Schifani annuncia un reddito sociale

Condividi

La Finanziaria quater della Regione Sicilia conterrà un articolo che stanzierà 30 milioni di euro per erogare aiuti a fondo perduto alle famiglie più povere siciliane. Così ha annunciato il presidente della Regione, Renato Schifani, in occasione della convention nazionale di Forza Italia che si è conclusa ieri a Santa Flavia. In proposito è stato già presentato un emendamento alla legge di assestamento di bilancio, ovvero la quarta manovra finanziaria dall’inizio dell’anno. L’emendamento prevede di affidare 30 milioni all’Irfis, prelevandoli dai capitoli di spesa dell’assessorato alle Politiche sociali, per la costituzione di un fondo per la concessione di un contributo di solidarietà a fondo perduto nella misura massima di 5.000 euro, in favore di famiglie residenti in Sicilia con Isee inferiore a 5.000 euro”.