Sicilia, saldo positivo per le imprese: nel 2026 registrate 638 aziende in più

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La Sicilia registra una crescita del tessuto imprenditoriale: nel primo trimestre del 2026 il saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni ha segnato 638 imprese in più, secondo i dati dell’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia. Il presidente della Regione Renato Schifani ha commentato il risultato definendolo un segnale della vitalità del sistema produttivo regionale e della capacità dell’isola di attrarre iniziative imprenditoriali. Schifani ha inoltre ribadito l’impegno del governo regionale a sostenere chi investe, innova e crea occupazione.