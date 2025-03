Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025: Agrigento presente alla conferenza stampa di Milano

Condividi

“Agrigento ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione di Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025, svoltasi venerdì 7 marzo a Milano presso Identità Golose. A rappresentare il sindaco Francesco Miccichè e la città è stato l’assessore al Turismo, alla Cultura e agli Eventi, Costantino Ciulla, che ha portato il saluto di Agrigento in occasione di questo importante riconoscimento per l’enogastronomia siciliana. Alla conferenza stampa erano presenti l’Assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Salvatore Barbagallo, e l’Assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata, a testimonianza della sinergia tra i due dipartimenti, fondamentale per la crescita del turismo enogastronomico in Sicilia. Tra i comuni selezionati dall’Assessorato regionale per il programma di eventi, oltre ad Agrigento, figura anche Menfi, confermando il ruolo centrale della provincia nell’eccellenza agroalimentare siciliana. Un riconoscimento che valorizza prodotti d’eccellenza D.O.P. come l’Arancia di Ribera e il Pistacchio di Raffadali, simboli di qualità e tradizione, che contribuiscono a promuovere il territorio a livello nazionale e internazionale.

“Ringraziamo l’Assessorato regionale all’Agricoltura per aver selezionato Agrigento tra le città protagoniste di questo prestigioso percorso – ha dichiarato l’assessore Ciulla –. Un’iniziativa di grande valore che contribuirà a mettere ancora più in risalto il nostro territorio, la sua storia e le sue eccellenze agroalimentari, rafforzando il ruolo della Sicilia come meta d’eccellenza per il turismo enogastronomico.” Agrigento, con la sua cultura millenaria e le sue tradizioni, sarà dunque parte attiva del calendario di eventi previsti da maggio a ottobre, contribuendo a promuovere l’identità e la straordinaria varietà del patrimonio agroalimentare siciliano.”