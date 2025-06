Sicilia, pioggia di milioni sulle strutture ricettive

Condividi

Visualizzazioni 151

La giunta regionale prepara un bando da 135 milioni di euro per le ristrutturazioni nel settore turistico – ricettivo. Gli interventi di Schifani ed Elvira Amata.

Pioggia di milioni di euro sulle strutture turistiche – ricettive siciliane per le ristrutturazioni. La Giunta regionale è pronta a sfornare un bando da 135 milioni di euro destinato alle imprese del turismo in Sicilia, anche extra – alberghiere. Il presidente della Regione, Renato Schifani, spiega che l’obiettivo è potenziare la qualità dell’accoglienza e rendere più competitiva l’offerta turistica dell’isola. E ciò anche perché i numeri confermano l’attrattività della Sicilia: nei primi quattro mesi del 2025, da gennaio ad aprile, gli arrivi nel settore degli affitti brevi sono aumentati del 17,8% e le presenze del 26,1%. Si profila un’estate da tutto esaurito. E’ momento di investire sull’ospitalità.

Il bando, in fase di definizione, prevede agevolazioni per le imprese turistiche con sede in Sicilia, finalizzate a interventi di ristrutturazione, ampliamento o riattivazione delle strutture esistenti. Saranno finanziabili anche progetti per nuove attività tramite il recupero o la riconversione di immobili già esistenti. L’assessore al Turismo, Elvira Amata, garantisce sostegno agli imprenditori intenzionati a migliorare la qualità dei servizi offerti. Il criterio per l’assegnazione dei contributi sarà graduale secondo l’entità di quanto si richiede: priorità alle istanze per ottenere meno soldi. In caso di parità, sarà premiata l’impresa giovanile o femminile, per incentivare l’occupazione in tali ambiti.

I contributi, a fondo perduto, saranno destinati ad alberghi, bed and breakfast, campeggi, villaggi turistici, case vacanze, rifugi e altre strutture ricettive, comprese le reti d’impresa e le cooperative. Il finanziamento varierà da un minimo di 50 mila euro fino a un massimo di 3,5 milioni per ciascuna istanza. Tra i criteri di valutazione anche la sostenibilità ambientale, l’innovazione e la digitalizzazione degli interventi.