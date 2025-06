Sicilia, ondata di calore mai vista, allarme rosso incendi

Condividi

Temperature oltre i 40°C, 21 città da bollino rosso, mari roventi. L’Europa intera soffre sotto un’ondata di calore senza precedenti

L’anticiclone africano continua a dominare incontrastato la scena meteorologica italiana, portando temperature record da Nord a Sud e allargando la sua morsa infuocata all’Europa settentrionale. Le previsioni confermano che la situazione non è destinata a migliorare: il caldo anomalo, cominciato a inizio giugno, proseguirà ancora per molti giorni, senza alcun segnale di un cambiamento.

Secondo gli esperti, nemmeno la prossima settimana offrirà sollievo: l’anticiclone si rafforzerà ulteriormente, estendendosi ben oltre i confini abituali, fino a raggiungere latitudini insolitamente alte come Scozia, Norvegia e Svezia. Nel frattempo, in Spagna scatta l’allarme per temperature eccezionali, che in alcune zone del Sud come l’Andalusia potrebbero superare i 43°C.

In Italia, il Ministero della Salute ha diramato un bollettino preoccupante per domenica 29 giugno, indicando ben 21 città da bollino rosso, a rischio per la salute pubblica. Le temperature notturne non offrono tregua: in diverse aree si prevedono minime intorno ai 30°C, configurando le cosiddette “notti super tropicali”, un fenomeno ancora raro ma sempre più frequente. Unica consolazione: una ventilazione moderata e più fresca interesserà le regioni meridionali, in particolare tra Puglia e Sicilia, alleviando in parte la calura opprimente.