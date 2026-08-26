Sicilia, nuova ondata di calore: fino a 44 gradi nel weekend

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La tregua dal caldo in Sicilia è ancora lontana. Il meteorologo e climatologo Giulio Betti, del Cnr e del Consorzio Lamma, prevede un nuovo aumento delle temperature da oggi, con un ulteriore rialzo da domani giovedì. Nelle aree interne dell’Isola si raggiungeranno i 40 gradi, mentre Palermo sarà interessata da almeno tre giornate da bollino rosso. La fase più intensa è attesa tra venerdì e domenica, quando nell’entroterra si potranno toccare i 44 gradi. Secondo Betti, si tratta di un’ondata di calore anomala, simile a quella dello scorso luglio per intensità e durata.

Anche le notti saranno particolarmente difficili, con elevata umidità e temperature minime fino a 26 gradi. L’attenuazione inizierà da lunedì, ma i valori resteranno superiori alle medie stagionali almeno fino al 3 settembre. Betti spiega che la nuova fiammata non dipende soltanto dall’anticiclone africano: le precipitazioni che interessano il Nord Italia favoriscono il richiamo di masse d’aria calda dal deserto verso il Mezzogiorno e le isole. A rafforzare il fenomeno contribuiscono inoltre i cosiddetti venti di caduta, che comprimono l’aria e ne aumentano ulteriormente la temperatura. Il climatologo invita infine a non considerare conclusa l’emergenza caldo: nuove fasi simili non sono escluse fino al termine dell’estate.