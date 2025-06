Sicilia, in attivazione 300 corsi di formazione per 94,5 milioni di euro

Condividi

Visualizzazioni 80

Il governo regionale ha approvato un piano triennale da 94,5 milioni di euro del Fondo sociale europeo 2021-2027 per l’attivazione di 300 corsi di Istruzione e formazione professionale destinati in Sicilia a una platea di 8.100 allievi. Con l’avviso 26 del 2025, pubblicato dall’assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale, la Regione Siciliana ha definito, nell’ambito delle figure previste nel Repertorio nazionale, l’offerta formativa del ciclo 2025-2028 per il conseguimento di una qualifica professionale, riconosciuta e spendibile a livello nazionale ed europeo, attraverso percorsi formativi triennali, con la possibilità di istaurare contratti di apprendistato di primo livello. Le attività del primo anno inizieranno il 15 settembre, in coincidenza con l’avvio del nuovo anno scolastico. Possono presentare istanza di finanziamento gli enti di formazione, accreditati e in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 23 del 2019.