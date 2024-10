Sicilia, con un “Gratta e vinci” da 10 euro vinti 2 milioni di euro

Condividi

Pioggia di vincite milionarie in Sicilia. A Nizza di Sicilia, in provincia di Messina, nella ricevitoria Cinturrino, in via Garibaldi 23, è stato acquistato un Gratta e Vinci “New Bonus Tutto per Tutto” da 10 euro, che ha fruttato la vincita di 2 milioni di euro. Oltre al fortunato di Nizza di Sicilia, altri due giocatori hanno incassato somme da capogiro. A Ispica, in provincia di Ragusa, un “Miliardario Maxi” ha regalato altri 2 milioni di euro. E a Messina con un biglietto “Numerissimi” sono stati incassati 500mila euro.