Sicilia, caldo nelle scuole, Marchetta: “Si valuti il rinvio delle lezioni”

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La deputata regionale agrigentina Rosellina Marchetta chiede al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore all’Istruzione Mimmo Turano di valutare un rinvio dell’avvio delle lezioni in Sicilia, previsto il 15 settembre, se le temperature resteranno elevate. Secondo Marchetta, il caldo persistente e le carenze strutturali di molti istituti, privi di climatizzazione, rischiano di rendere difficili le condizioni di studenti, docenti e personale. La parlamentare invita la Regione a considerare uno slittamento temporaneo, che consentirebbe anche alle scuole più in difficoltà di completare gli interventi organizzativi e predisporre misure contro le alte temperature, prestando attenzione alla salute e al benessere degli studenti.