Sicilia, approvate le nuove regole per le concessioni balneari

Su proposta dell’assessore regionale a Territorio e ambiente, Giusi Savarino, sono state approvate dal governo Schifani le regole per assegnare le nuove concessioni del demanio marittimo a uso turistico-ricreativo e sportivo, necessarie ai Comuni costieri per predisporre i bandi sull’utilizzo delle aree libere già entro la prossima estate. In particolare, i Comuni, in regola con l’adozione dei Piani di utilizzo del demanio marittimo, possono emanare bandi per assegnare nuove concessioni per un periodo fra i 5 e i 20 anni. I Comuni ancora non dotati del Piano possono assegnare concessioni solo per una durata massima di 6 anni.