Sicilia, ancora maltempo: confermata l’allerta gialla per domani, rischio di temporali intensi

La Sicilia resta nella morsa dell’instabilità atmosferica. La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo avviso di allerta gialla valido dalla mezzanotte di oggi e per l’intera giornata di domani, proseguendo di fatto la fase di attenzione già iniziata nelle scorse ore.
L’avviso riguarda gran parte del territorio siciliano, dove sono previste condizioni meteo caratterizzate da una marcata variabilità, con la possibilità di rovesci sparsi e temporali localmente anche di forte intensità.
I fenomeni potranno manifestarsi in modo improvviso, con precipitazioni abbondanti in breve tempo, forti raffiche di vento e possibili criticità legate al rischio idrogeologico, soprattutto nelle aree più vulnerabili.
La Protezione Civile invita i cittadini alla prudenza e raccomanda di prestare attenzione negli spostamenti, evitando comportamenti rischiosi in caso di piogge intense, come il transito in zone soggette ad allagamenti o nei pressi di corsi d’acqua.
La situazione sarà monitorata nelle prossime ore, mentre il quadro meteorologico sull’Isola resta condizionato dalla presenza di condizioni favorevoli allo sviluppo di celle temporalesche.