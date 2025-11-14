Sicilia: 55 milioni di euro per le strade provinciali

Condividi

Il governo regionale finanzia con 55 milioni di euro il piano di manutenzione della rete viaria provinciale: 4,7 milioni di euro per Agrigento.

Il governo regionale ha approvato il finanziamento di 41 progetti subito cantierabili in tutte le province dell’isola per rendere più sicure le strade provinciali. Si tratta di quasi 55 milioni di euro, previsti nel piano di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale contenuto nella finanziaria ter approvata ad agosto. Nel dettaglio: alla provincia di Palermo 11,4 milioni per 3 progetti. A Catania 9,7 milioni per 9 progetti. A Messina 7,2 milioni per 7 progetti. A Siracusa 5,6 milioni per 7 progetti. Per Agrigento 4,7 milioni per 2 progetti. A Trapani 4,8 milioni per 4 progetti. A Caltanissetta 4,5 milioni per 4 progetti. A Ragusa 3,8 milioni per 4 progetti. E infine ad Enna 3,1 milioni per 1 progetto.

Il presidente della Regione, Schifani, commenta: “Questi investimenti rappresentano un passaggio fondamentale per garantire ai siciliani una rete stradale efficiente e all’altezza delle esigenze di mobilità contemporanea. Il nostro approccio è pragmatico: meno annunci e più cantieri aperti. Abbiamo voluto dare priorità a progetti già pronti per partire, che possano tradursi rapidamente in benefici tangibili per chi ogni giorno percorre queste arterie”. L’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Aricò, aggiunge: “Con questo piano interveniamo in modo concreto sulla sicurezza delle strade provinciali, molte delle quali da anni attendono lavori di manutenzione. Si tratta di risorse che permetteranno di aprire cantieri in tempi rapidi e di migliorare la viabilità in tutte le province, senza squilibri territoriali. L’obiettivo del governo Schifani è restituire ai cittadini infrastrutture più sicure e moderne, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo dei collegamenti interni e la crescita economica dei territori”.