Sicilia, 45 milioni per infrastrutture e recupero del patrimonio. Fondi anche a Sciacca

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La giunta regionale presieduta da Renato Schifani ha approvato la riprogrammazione del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, destinando oltre 45 milioni di euro a sette interventi strategici tra porti, strade, dighe e beni culturali, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, collegamenti, servizi e sviluppo economico del territorio. Le risorse finanzieranno il recupero sicurezza del porto di Marettimo (12,4 milioni), il dragaggio del porto di Sant’Agata di Militello (10,9 milioni), la riqualificazione della banchina San Pietro del porto di Sciacca (4 milioni) e il potenziamento della strada provinciale 45 a Ficarra, nel Messinese (7,9 milioni). Previsti inoltre interventi sulle infrastrutture idriche ed energetiche, con il miglioramento sismico ed energetico della diga Paceco (1,4 milioni) e la manutenzione dei dispositivi idraulici di Ponte Barca a Paternò (2,4 milioni). Completano il piano 6,6 milioni di euro per il restauro e la rifunzionalizzazione dell’ex Manifattura Tabacchi di Comiso, importante esempio di archeologia industriale siciliana. Schifani ha sottolineato che gli investimenti puntano a rendere più efficienti porti e collegamenti viari, sostenendo imprese, occupazione e competitività, mentre l’assessore Giusi Savarino ha evidenziato il valore strategico degli interventi portuali per pesca, turismo e attività produttive.